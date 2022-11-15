«Да кто он такой»: немцы раскритиковали Зеленского за слова на саммите G20

Фото: president.gov.ua

Во время выступления на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский предложил стратегию завершения конфликта в стране. Однако это только вызвало шквал критики со стороны читателей немецкого издания Die Welt.

— Да кто он такой, чтобы требовать?! Этот бывший актер — президент маленькой, не имеющей значимости в мире и Европе разрушенной страны. Как мне кажется, он и все его коллеги, радостно выдвигающие требования, страдают от мании величия и отсутствия связи с реальностью, — возмутился один из читателей.

Схожего мнения придерживается большинство других комментаторов. Так, читатели немецкого издания заметили расхождения в речи украинского лидера.

Например, заявления Зеленского о сохранении русскими своей национальной идентичности противоречат тому, что заселенные этими людьми земли должны, по его мнению, быть украинскими. Другой комментатор заметил, что требования президента Украины никак не касаются других государств ЕС.

Зеленский озвучил свое видение наступления мира внутри страны в процессе онлайн-выступления в рамках саммита G20. По его словам, для урегулирования ситуации Украине необходимо обеспечить ядерную, радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность, освободить пленных граждан, вернуть территориальную целостность страны и прекратить боевые действия.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, представляющий Россию на саммите, заявил, что работа над итоговой декларацией G20 практически завершена.