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Кличко заявил о взрыве в многоэтажном жилом доме в Киеве

Георгий Соланович

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Кличко заявил о взрыве в многоэтажном жилом доме в Киеве
Фото: Unsplash

Снаряд попал в многоэтажный жилой дом в Печерском районе Киева. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко во вторник, 15 ноября.

— Еще одно попадание в Печерском районе. Многоэтажка, — сказал глава города.

До этого в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Сообщается, что в столице Украины работают системы ПВО.

15 ноября Кличко также заявил, что после взрывов и объявления воздушной тревоги ряд регионов Украины лишился электричества.

Он утверждает, что экстренные отключения электричества начались по всей Украине по распоряжению «Укрэнерго» в связи с ударами по энергетической инфраструктуре. Так, в Киеве без света осталась половина жителей города.

Глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что объект инфраструктуры, обеспечивавший снабжение электричеством, был уничтожен на правобережье Херсонской и части Николаевской областей.

На текущий момент идет обсуждение схем поставок энергии в контролируемую украинскими войсками часть Херсонской области из соседних регионов.

Украина Взрывы Энергетика
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