«Выдача преступников и шайтанов»: Кадыров назвал условия для переговоров с Украиной

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Озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским условия для начала переговоров с Россией являются смешными. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— У нас есть свои условия, и они гораздо реалистичнее. Признание ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя российскими. Выдача всех фашистских преступников и шайтанов, ответственных за зверства над русскоязычным населением, или официальный суд над ними и заслуженное ограничение свободы, — сказал политик.

Кроме того, если бы Зеленский действительно заботился о благополучии украинского народа, он бы не выдвигал никаких требований, написал Кадыров в Telegram-канале.

Зеленский озвучил свое видение наступления мира внутри страны в процессе онлайн-выступления в рамках саммита G20. По его мнению, для урегулирования ситуации Украине необходимо обеспечить ядерную, радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность, освободить пленных граждан, вернуть территориальную целостность страны и прекратить боевые действия.

После этого, на Зеленского обрушился шквал критики со стороны читателей немецкого издания Die Welt. Так, комментаторы заметили, что его требования никак не касаются других государств ЕС.