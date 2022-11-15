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«Выдача преступников и шайтанов»: Кадыров назвал условия для переговоров с Украиной

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Выдача преступников и шайтанов»: Кадыров назвал условия для переговоров с Украиной
Фото: vk/ramzan

Озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским условия для начала переговоров с Россией являются смешными. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— У нас есть свои условия, и они гораздо реалистичнее. Признание ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя российскими. Выдача всех фашистских преступников и шайтанов, ответственных за зверства над русскоязычным населением, или официальный суд над ними и заслуженное ограничение свободы, — сказал политик.

Кроме того, если бы Зеленский действительно заботился о благополучии украинского народа, он бы не выдвигал никаких требований, написал Кадыров в Telegram-канале.

Зеленский озвучил свое видение наступления мира внутри страны в процессе онлайн-выступления в рамках саммита G20. По его мнению, для урегулирования ситуации Украине необходимо обеспечить ядерную, радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность, освободить пленных граждан, вернуть территориальную целостность страны и прекратить боевые действия.

После этого, на Зеленского обрушился шквал критики со стороны читателей немецкого издания Die Welt. Так, комментаторы заметили, что его требования никак не касаются других государств ЕС.

Украина Рамзан Кадыров Владимир Зеленский Россия
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