Кабмин утвердил максимальный размер пособия по безработице на 2023 год

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Правительство России утвердило максимальный размер пособия по безработице на 2023 год в размере 12 792 рублей. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации во вторник, 15 ноября.

— Установить на 2023 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными..., минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тысячи рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 тысяч 792 рублей — в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице, 5 тысяч рублей — в следующие три месяца, — говорится в документе.

До этого доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что ожидать повышения заработной платы с 1 января 2023 года могут те работники, чей доход зависит от МРОТ, так как он увеличится с нового года.

По ее словам, индексация зарплаты ожидается у сотрудников, которые получают выплаты на уровне МРОТ, в зависимости от МРОТ и у сотрудников государственной сферы.