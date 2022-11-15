В офисе Зеленского заявили о повреждениях 15 объектов энергоинфраструктуры

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Около 15 энергетических объектов Украины повреждены после очередного ракетного обстрела страны. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.

— У нас около 15 энергетических объектов повреждены в разных областях, — сказал он.

Чиновник утверждает, что на данный момент без света в стране остаются более семи миллионов абонентов. Всего по Украине было выпущено уже 90 ракет, передает слова Тимошенко ТАСС.

До этого Тимошенко заявил, что ситуация в стране критическая. Он добавил, что в Киеве в настоящее время вводят специальные графики аварийных отключений.

Позднее стало известно, что ряд регионов Украины лишился электричества. Так, в Киеве без света осталась половина жителей города.

Спецоперация России на Украине вышла на новый этап. С 10 октября энергетическую и военную инфраструктуру Украины уничтожают точечными ракетными ударами.

Такая тактика, по мнению экспертов, связана с приходом нового командующего — генерала армии Сергея Суровикина. После этого назначения глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что СВО под руководством Суровикина завершится удачно.