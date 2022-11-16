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Синоптики сообщили москвичам о погоде 16 ноября

Юлия Курганова

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Синоптики сообщили москвичам о погоде 16 ноября
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В среду, 16 ноября, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Утром будет идти снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус один–пять градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне двух–шести градусов мороза.

Ветер будет дуть северный со скоростью 2–3 метра в секунду, иногда его порывы будут достигать 8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 85 процентов, передает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам «январские» морозы к концу недели. Он отметил, что температура воздуха в столице и Подмосковье будет заметно понижаться в течение недели.

По словам синоптика, такое похолодание связано с тем, что в Москву придет область высокого давления, небо очистится от облаков, что приведет к выхолаживанию подстилающей поверхности.

В столичном регионе в этом году не стоит ожидать мягкой европейской зимы, как в Испании и Италии. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал метеоролог Александр Ильин.

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