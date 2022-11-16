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Захарова назвала привязывание людей к столбам в Херсоне «чудовищным актом линчевания»

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Захарова назвала привязывание людей к столбам в Херсоне «чудовищным актом линчевания»
Фото: МИД РФ

Фотографии привязанных к столбам людей в Херсоне вызывают шок. Об этом в среду, 16 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Чудовищный акт этого линчевания людей — привязывание к столбам — он шокировал мир. Об этом не могли не сказать. Причем не дикарями, а людьми, которые провозглашают себя цивилизованными, — цитирует дипломата РИА Новости.

Издание Daily Mail опубликовало снимки, на которых украинская армия с приходом в Херсон привязала местных жителей, подозреваемых в сотрудничестве с российскими властями, к столбам. На кадрах видно, как вокруг них стоят другие граждане и наблюдают за ситуацией.

В понедельник, 14 ноября, американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что Киев запретил западной прессе фиксировать нарушения прав человека со стороны ВСУ в Херсоне. По его словам, власти хотели держать под контролем подобного рода кадры.

В тот же день временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо рассказал, что Украина подвергает репрессиям население Херсонской области. Пресс-служба Сальдо также посоветовала жителям Херсона быть настороже во время посещения города украинским президентом Владимиром Зеленским.

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