ФСБ задержала польскую дипломатку за взятку из-за фиктивных документов при ввозе алкоголя

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Сотрудники ФСБ провели задержание польской дипломатки за получение взятки в 20 тысяч евро при оформлении фиктивных документов на провоз алкоголя. Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

— Федеральной службой безопасности Российской Федерации при получении взятки в размере 20 тысяч евро за подготовку фиктивной товаросопроводительной документации для освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте коммерческих партий алкоголя задержана с поличным сотрудница международной финансовой организации с дипломатическим статусом — гражданка Республики Польша Бокшнайдер Малгожата Эва, — говорится в сообщении.

Как уточняется, МИД РФ объявил дипломатку «неприемлемым лицом» и предложили ей покинуть территорию России в недельный срок, сообщает РИА Новости.

В конце октября Хамовнический районный суд Москвы приговорил бывшего вице-мэра Сочи Анатолия Рыкова к 15 годам колонии строгого режима за взятки. Ему также назначен штраф 120 миллионов рублей.