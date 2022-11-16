Бывшему режиссеру «Ералаша» Белостоцкому снизили вдвое приговор по обвинению в педофилии

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Мосгорсуд смягчил приговор бывшему режиссеру, сценаристу и постановщику передачи «Ералаш» Илье Белостоцкому. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 16 ноября.

По новому решению суда мужчина проведет в заключении только шесть с половиной лет. Связано это с тем, что обвинение переквалифицировано на более «легкую» статью — с «Насильственны действий сексуального характера» на «Развратные действия».

В середине июля Солнцевский суд приговорил Белостоцкого к 14 годам колонии строгого режима за действия сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего в возрасте до 14 лет. Мосгорсуд же вернулся к первоначальной вменяемой статье — «Развратные действия».

Белостоцкого судят за преступление, которое он совершил в начале ноября 2018 года. Режиссер находится под арестом с 2020 года.