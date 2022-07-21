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Режиссера и постановщика «Ералаша» приговорили к 14 годам за педофилию

Евгений Белоусов
Происшествия
Режиссера и постановщика «Ералаша» приговорили к 14 годам за педофилию
Фото: РИА Новости
Россия, Москва, Западный административный округ, район Солнцево Карта всех событий

Солнцевский районный суд Москвы приговорил режиссера и постановщика «Ералаша» Илью Белостоцкого к 14 годам колонии за педофилию. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

— Суд приговорил Белостоцкого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Изначально режиссер «Ералаша» обвинялся по более мягкой статье — о развратных действиях в отношении ребенка до 14 лет. Сейчас же ему вменяется некое действие сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего того же возраст.

Уточняется, что преступление Белостоцкий совершил в начале ноября 2018 года. Режиссер находится под арестом с 2020 года. Приговор пока еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Психолог Александр Коридзе и клинический психолог, детский и семейный консультант Александра Кондрахина рассказали, как защитить ребенка от педофилов и исключить малейший шанс насилия в его отношении.

По их словам, чтобы уберечь ребенка от опасности, важно проговорить с ним подобную проблему в обществе, не запугивая, но и не маскируя ее. Также необходимо научить ребенка правилам социальной коммуникации. Нужно объяснить, почему на улице нельзя уходить со взрослыми. Кроме того, не стоит позволять маленьким детям гулять в одиночестве.

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