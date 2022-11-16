Почти 300 тысяч пассажиров перевезли автобусы КМ за два первых рабочих дня

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Автобусы КМ1 и КМ2, которые работают вдоль закрытого участка Замоскворецкой линии метро, за два дня перевезли почти 300 тысяч пассажиров. Об этом в среду, 16 ноября, заявил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул.

— Во вторник пассажиров в автобусах было на три процента больше, чем в понедельник. А всего с момента закрытия участка Замоскворецкой линии метро компенсационные автобусы перевезли почти 500 тысяч пассажиров. В часы пик утром и вечером при посадке могут наблюдаться кратковременные увеличения пассажиров. Как правило, это волнообразное явление, и ситуация нормализуется в течение двух–трех минут, — отметил он.

При этом гендиректор «Мосгортранса» просит пассажиров не мешать закрытию дверей при посадке, поскольку это может задерживать отправление автобусов. По его словам, автобусы работают в штатном режиме, несмотря на большую загруженность.

Он также попросил водителей личного транспорта неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков, разметки, указания инспекторов ГИБДД и дорожного патруля ЦОДД в зонах, где проходят временные выделенные полосы для автобусов КМ.

Участок Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» закрыли с 12 ноября. Это необходимо для реконструкции тоннеля на участке от «Царицыно» до «Кантемировской». Зачем нужен ремонт и какими маршрутами следует пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».

Также стало известно, что свыше 100 инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) и около 70 сотрудников метро будут дежурить на улицах в связи с ремонтом участка линии столичного метро. Помимо этого, на улицах будут размещены более 350 указателей на время ограничений на Замоскворецкой линии.