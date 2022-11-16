Названы продукты, богатые антиоксидантами

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Диетолог Ирина Мансурова рассказала, что есть ряд продуктов, богатых антиоксидантами.

Полезен для организма зеленый чай. Катехины в нем обладают широким спектром активности — например, снижают поражения печени, повышают уровень глутатиона — участника процессов детоксикации.

Ягоды богаты фенольными соединениями, витаминами, каротиноидами и дубильными веществами. По данным исследований, они эффективны в онкологической сфере. Цитрусовые фрукты богаты флавоноидами. Эти вещества полезны для профилактики многих заболеваний. Например, нарингин корректирует липидный спектр, снижает уровень «плохого» холестерина.

Также полезны для организма арахис и соя. В них есть ресвератрол — соединение, поглощающее активные формы кислорода, за счет чего тормозит окислительный стресс, оказывает противораковое действие, передает aif.ru.

Врач — терапевт-диетолог Ольга Перевалова рассказала, какие ягоды помогают в борьбе с простудными заболеваниями и в каком виде их лучше есть.