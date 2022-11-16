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Ространснадзор подтвердил введение повышенного уровня безопасности в аэропортах Москвы

Лейла Алиева

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Ространснадзор подтвердил введение повышенного уровня безопасности в аэропортах Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) подтвердила введение повышенного уровня безопасности в московских аэропортах. Об этом сообщил советник руководителя Ространснадзора Владимир Черток в среду, 16 ноября.

— Есть открытый приказ Минтранса, периодически вводится повышенный уровень безопасности. Это водится на конкретных объектах, где есть информация по угрозам. Это бывает и ложные угрозы, но мы обязаны на них реагировать, потому что не всегда понятно, насколько они достоверны, — отметил он.

Согласно постановлению правительства, все приказы действуют 15 суток, в этот период уровень безопасности может и понижаться. При этом для пассажиров в период режима повышенного уровня безопасности ничего не изменится, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого в пресс-службе аэропорта Домодедово сообщили о готовности к работе в сложных погодных условиях. Специалисты обрабатывают покрытия территории аэродрома жидкими химическими реагентами для предотвращения обледенения покрытия, а также гранулированным реагентом для ликвидации ледяной корки.

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