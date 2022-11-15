Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Аэропорт Домодедово сообщил о готовности к сложным погодным условиям

Лейла Алиева

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Аэропорт Домодедово сообщил о готовности к сложным погодным условиям
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова, 1А Карта всех событий

Аэропорт Домодедово готов к работе в сложных погодных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани во вторник, 15 ноября.

— По данным синоптиков, в ближайшие сутки прирост снежного покрова в Москве и области может достигнуть пяти сантиметров, а с 17 ноября снегопады в Московском регионе станут продолжительными. Наземные службы аэропорта приведены в режим повышенной готовности: более 50 единиц спецтранспорта будут задействованы в очистке взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов, — говорится в сообщении.

Специалисты обрабатывают покрытия территории аэродрома жидкими химическими реагентами для предотвращения обледенения покрытия, а также гранулированным реагентом для ликвидации ледяной корки.

Пассажирам следует рассчитывать дополнительное время на дорогу в аэропорт или пользоваться поездами «Аэроэкспресса», говорится в Telegram-канале авиагавани.

Кроме того, столичные городские службы провели первую противогололедную обработку дорог в этом осенне-зимнем сезоне. Согласно данным синоптиков, прирост свежевыпавшего снега за 15 и 16 ноября может составить до пяти сантиметров.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что 15 ноября снегопад накроет Москву. Кроме того, в столице появится устойчивый снежный покров.

Аэропорт Домодедово Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Все мнения
О проекте