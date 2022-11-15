Аэропорт Домодедово сообщил о готовности к сложным погодным условиям

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова, 1А Карта всех событий

Аэропорт Домодедово готов к работе в сложных погодных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани во вторник, 15 ноября.

— По данным синоптиков, в ближайшие сутки прирост снежного покрова в Москве и области может достигнуть пяти сантиметров, а с 17 ноября снегопады в Московском регионе станут продолжительными. Наземные службы аэропорта приведены в режим повышенной готовности: более 50 единиц спецтранспорта будут задействованы в очистке взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов, — говорится в сообщении.

Специалисты обрабатывают покрытия территории аэродрома жидкими химическими реагентами для предотвращения обледенения покрытия, а также гранулированным реагентом для ликвидации ледяной корки.

Пассажирам следует рассчитывать дополнительное время на дорогу в аэропорт или пользоваться поездами «Аэроэкспресса», говорится в Telegram-канале авиагавани.

Кроме того, столичные городские службы провели первую противогололедную обработку дорог в этом осенне-зимнем сезоне. Согласно данным синоптиков, прирост свежевыпавшего снега за 15 и 16 ноября может составить до пяти сантиметров.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что 15 ноября снегопад накроет Москву. Кроме того, в столице появится устойчивый снежный покров.