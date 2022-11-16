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Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» возобновилась в Венгрию

Георгий Соланович
В мире
Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» возобновилась в Венгрию
Фото: depositphotos

Прокачка нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновилась. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в среду, 16 ноября.

— Техническим специалистам удалось провести работу в таком объеме, что несколько минут назад поставка нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии возобновилась, — сказал Сийярто, его выступление транслировалось в прямом эфире в социальных сетях.

По словам дипломата, пока прокачка идет под низким давлением, однако техники работают над возобновлением поставок в нормальном режиме.

Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии была приостановлена накануне по инициативе Украины. По данным официального представителя «Транснефти» Игоря Демина, ограничение работы было связано с падением напряжения.

Сийярто уточнил, что прокачка нефти по «Дружбе» была остановлена из-за повреждений на трансформаторной станции, полученных в результате ударов по территории Украины.

После остановки работы нефтепровода премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал Совет безопасности.

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