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Баннер с новой картой России разместили в аэропорту Бали в рамках саммита G20

Евгений Жуков
В мире
Баннер с новой картой России разместили в аэропорту Бали в рамках саммита G20
Фото: shutterstock

В аэропорту индонезийского острова Бали разместили баннер с обновленной картой России по случаю приезда делегации из Москвы на саммит G20.

На изображении видны присоединенные к РФ ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

30 сентября президент России выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. В конце выступления президент подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.

Данные документы глава государства подписал совместно с руководителями присоединенных территорий. Помимо этого, в рамках договоров в России были образованы новые субъекты.

В качестве главы российской делегации на саммите G20 выступил глава МИД Сергей Лавров. Дипломата встретили при участии почетного караула, также его приветствовали выступлением танцовщиц.

Изначально в мероприятии должен был принять участие президент России Владимир Путин. Однако 10 ноября стало известно, что он не сможет посетить мероприятие.

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