Госдума запретила временно получать права после штрафа за пьяное вождение

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому временно запрещается сдавать экзамен на получение водительского удостоверения после штрафа за пьяное вождение без прав.

Так, документом предлагается дополнить статью 26 закона о безопасности дорожного движения пунктом 6, в котором говорится, что граждане, получившие штраф за вождение в нетрезвом виде без водительских прав, будут временно не допущены к экзамену на получение удостоверения.

Запрет будет действовать согласно сроку административного наказания, отмечается на сайте Госдумы.

Автоюрист Лев Воропаев оценил в беседе с «Вечерней Москвой» меру, согласно которой в России планируют ужесточить требования для получения водительских прав категории D.

Собеседник «ВМ» оценивает инициативу положительно. По его словам, мера позволит сократить аварийность на дорогах и повысить качество управления пассажирским транспортом.

Проблема безопасности автобусных перевозок актуальна. В прошлом году из-за нарушений ПДД со стороны водителей автобусов произошло почти 3,5 тысячи ДТП, отметили авторы законопроекта.