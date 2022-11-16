Шольц выразил надежду на поражение Трампа на выборах 2024 года

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Канцлер Германии Олаф Шольц надеется, что бывший президент США Дональд Трамп потерпит поражение на выборах 2024 года.

— Можно надеяться, что, так же, как и на последних выборах, решение будет принято против популизма, — сказал политик.

Действующий президент США Джо Байден, считает канцлер, все еще находится в хорошей форме и весьма умен. Американский лидер активно занимается делами мирового сотрудничества и развития, передает слова Шольца РИА Новости.

16 ноября Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США. Он зарегистрировался кандидатом в президенты для участия в выборах главы США в 2024 году.

9 ноября Трамп признал, что состоявшиеся выборы в Конгресс были «отчасти разочаровывающими», но, несмотря на это, назвал их своей «очень большой победой».

Вопреки ожиданиям «красного цунами», соратники прежнего главы Белого дома по Республиканской партии пока еще не смогли взять под контроль ни одну из палат национального законодательного органа.