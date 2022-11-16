Сын Трампа предложил прекратить помогать Украине после инцидента в Польше

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Старший сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший предложил прекратить поддержку Украины после падения ее ракет на территории Польши.

— Поскольку именно ракета Украины поразила нашего союзника по НАТО Польшу, можем ли мы хотя бы сейчас прекратить тратить миллиарды на их вооружение? — написал он в Twitter.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека.

Президент страны Анджей Дуда сообщил, что власти не обладают точными данными о том, кто выпустил ракету.

При этом телеканал CNN заявил, что Украина сообщила США и другим западным союзникам, что ВСУ задействовали средства ПВО рядом с местом падения ракет в Польше в период времени, совпадающий с параметрами инцидента на территории страны.

Как отреагировали на инцидент западные СМИ — в материале «ВМ». Так, в новостном портале Business Insider отметили, что эта ситуация выгодна для украинского президента Владимира Зеленского. Провокация может позволить ему получить дополнительную поддержку для противостояния с Россией, отметило издание.