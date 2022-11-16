Белый дом: США возлагают вину за инцидент в Польше на Россию

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США считают, что в инциденте с падением ракеты в Польше виновата Россия вне зависимости от того, какие результаты даст расследование. Об этом в среду, 16 ноября, сообщила официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

— Какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что стороной, которая в конечном счете несет ответственность за данный трагический инцидент, является Россия, — сказала она.

Тем не менее, Вашингтон пока не увидел доказательств, опровергающих то, что упавшая на территории Польши ракета была украинской, добавила она. По словам Уотсон, США полностью доверяют проводимому Польшей расследованию, передает РИА Новости.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека.

При этом телеканал CNN заявил, что Украина сообщила США и другим западным союзникам, что ВСУ задействовали средства ПВО рядом с местом падения ракет в Польше в период времени, совпадающий с параметрами инцидента на территории страны.

Однако недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убежден в том, что упавшая ракета не была украинской.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По мнению военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.