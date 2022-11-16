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Глава Пентагона Остин заявил, что в Польше упала украинская ракета

Евгений Белоусов
В мире
Глава Пентагона Остин заявил, что в Польше упала украинская ракета
Фото: flickr/secdef

Имеющаяся у США информация подтверждает выводы Польши, что там упала именно украинская ракета. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

— Расследование еще продолжается, Польша проводит его. Мы помогаем всеми возможными способами. Там находятся наши эксперты, они помогают польскому руководству, — сказал министр.

По словам Остина, Вашингтон убежден в способностях Варшавы провести расследование надлежащим образом, передает ТАСС.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека.

Телеканал CNN заявил, что Украина сообщила США и другим западным союзникам, что ВСУ задействовали средства ПВО рядом с местом падения ракет в Польше в период времени, совпадающий с параметрами инцидента на территории страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убежден в том, что упавшая ракета не была украинской.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По мнению военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

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