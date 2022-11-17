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Главные новости к утру 17 ноября

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 17 ноября
Фото: Вечерняя Москва

Оставшиеся участки Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена готовы уже на 90 процентов, движение по всей магистрали планируется запустить в первом квартале следующего года, рассказал журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в четверг, 17 ноября, направит вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко письмо с предложением заморозить активы крупных предпринимателей и глав госкорпораций, которые уехали из страны после начала специальной военной операции на Украине.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти с тем, что его партия получила большинство мандатов по итогам промежуточных выборов в стране.

Сосредоточенность систем здравоохранения европейских стран на пандемии коронавирусной инфекции грозит государствам континента «эпидемией» рака, говорится в исследовании комиссии Lancet Oncology.

Облачная погода, небольшие осадки в виде снега, гололедица и температура воздуха в 4 градуса ниже нуля ожидают жителей российской столицы в четверг, 17 ноября. Такой прогноз дали специалисты Гидрометцентра РФ.

Госдума Бизнес Онкология Джо Байден Большая Кольцевая линия (БКЛ)
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