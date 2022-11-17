Украинские военнопленные рассказали о судьбе отказников в ВСУ

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Пленные украинские военные рассказали, как много отказников ВСУ и их судьбе. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает РИА Новости.

— Отказники есть, я не знаю, куда их отвозили, где-то в соседнее село, они там сидели, что с ними дальше, либо они ждут суда, либо что — я не знаю, почему их там держат, — признался украинский военнопленный по имени Олег, который был призван из Херсона еще до 24 февраля.

По его мнению, отказниками становятся около половины всех мобилизованных.

Еще один военнопленный Виталий из Сумской области рассказал, что молодые люди, впервые попавшие на линию соприкосновения и услышавшие взрывы, начинают бояться и заявлять, что хотят вернуться домой.

В ответ они слышат, что если откажутся воевать, их ждет тюрьма, добавил он

Пленный по имени Сергей вспомнил, что в его подразделение входило 150 человек. Из них 20 отказались принимать участие в военных действиях. По его словам бойцы «долго не выдерживают», пишет агентство.

До этого несколько украинских военнопленных из пятого полка рассказали, что офицеры Вооруженных сил Украины по причине халатности и безразличия в отношении своих бойцов отправляли мобилизованных солдат, которые прибыли к линии фронта, прямо на позиции, уже занятые Народной милицией ДНР, то есть, по сути, в плен.