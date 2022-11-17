Собянин: Станцию Солнцевской линии метро «Внуково» откроют для пассажиров в 2023 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Станция Солнцевской линии столичного метрополитена «Внуково» откроется для пассажиров в 2023 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Та же Солнцевская ветка метро. Люди там 20 лет ждали метрополитен. Сегодня мы дошли до Рассказовки и в ближайшее время уже придем во Внуково, в следующем году. Это продление Сокольнической линии, которая вошла в Новую Москву. Сегодня — это, дальше — строительство новых линий, — сказал глава города. Его слова передает РИА Новости.

В сентябре Собянин заявил, что строительство Солнцевский линии метро подходит к концу. По его словам, ветка выходит за пределы МКАД и будет очень востребована среди жителей: участок от станции «Рассказовка» до аэропорта Внуково улучшит транспортное обслуживание около 350 тысяч горожан.

Благодаря вводу в эксплуатацию нового участка Солнцевский линии метро у 25 тысяч жителей района Внуково появится метро в пешей доступности. После появления станции «Внуково» поездка до «Делового центра» займет 35 минут, а до «Мичуринского проспекта» — около 20 минут.