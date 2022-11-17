Житель Подмосковья организовал плантацию конопли в доме у родственников

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Богородский городской округ, Старая Купавна, Пролетарская улица Карта всех событий

Полиция задержала мужчину в Подмосковье, который тайно организовал плантацию конопли в доме у родственников, куда его пустили пожить. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 17 ноября.

По ее словам, информация о том, что 44-летний жилец дома, расположенного на Пролетарской улице в городе Старая Купавна, может распространять наркотики, поступила в полицию. Вскоре после этого мужчину задержали. При личном досмотре силовики нашли у него три пакета с измельченным растением. Позже экспертиза показала, что вещество является марихуаной.

Позже по месту жительства задержанного сотрудники МВД провели обыск и обнаружили, что злоумышленник устроил там плантацию.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Сотрудники полиции изъяли оборудование для выращивания конопли, электронные весы, пластиковые пакеты с пазовыми застежками, а также свертки и емкости с тем же высушенным растением. Помимо этого, оперативники обнаружили части кустов, приготовленные к высушиванию. Суммарно полицейские изъяли более восьми килограммов наркотика.

Выяснилось, что владельцы дома, родственники задержанного, даже не подозревали о преступной деятельности своего жильца.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Фигуранта заключили под стражу.

Еще одних наркоторговцев задержали в Зеленограде. Сотрудники ГИБДД остановили иномарку, у водителя которой изъяли 500 граммов героина.