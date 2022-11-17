В нескольких областях Украины прогремели взрывы

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Взрывы прогремели в Одесской, Днепропетровской и других областях Украины, сообщили СМИ республики в четверг, 17 ноября.

О взрывах в Одесском регионе сообщил глава администрации области Максим Марченко. По его словам, «противник совершил ракетный удар» по объекту критической инфраструктуры.

В Днепропетровской области, по данным украинских СМИ, после ракетного удара возникли проблемы с подачей электричества. В городе, вероятно, работают силы ПВО.

Немного позже в офисе Зеленского сообщили, что в результате ударов в Днепре повреждены два объекта инфраструктуры.

Украинская пресса также заявила о взрыве в Киеве и работе ПВО в Полтавской, Киевской и Черкасской областях, передает РБК.

В ряде украинских регионов 17 ноября объявили воздушную тревогу. В 08:23 и 08:29 по московскому времени тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях соответственно. Позже воздушная тревога также была объявлена в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей.