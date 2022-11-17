Подозреваемая в теракте в Стамбуле заявила, что действовала не одна

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Ахлам Альбашир, подозреваемая в причастности к теракту в Стамбуле, заявила, что в момент взрыва была на месте происшествия не одна. Об этом сообщает телеканал NTV.

За женщиной, как отмечается в материале, велась слежка. На NTV утверждают, что Альбашир «получила приказ о взрыве с места события» от террориста, действовавшего под кодовым именем Хаджи.

По словам самой подозреваемой, еще один террорист сделал фотографии места взрыва уже после произошедшего.

13 ноября в Стамбуле примерно в 16:20 произошел теракт. В этот момент на улице было людно, о чем говорит множество видеозаписей с места происшествия.

По некоторым данным, к взрыву причастна женщина, которая оставила пакет с бомбой на одной из самых популярных туристических улиц — Истикляль. В результате происшествия погибли шесть человек, еще 81 прохожий пострадал.

Происшествие вызвало такой общественный резонанс, что властям страны пришлось запретить выпуск новостей на эту тему. Позже ситуацию комментировали только официальные представители ведомств и правительства.

Подробнее о трагедии — в материале «Вечерней Москвы». Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что осуждает исполнителей теракта, и пообещал, что все причастные к нему будут «наказаны по заслугам».