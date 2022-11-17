Андрей Бочкарев: Монтаж эскалаторов стартовал во втором вестибюле станции «Авиамоторная» БКЛ метро

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Стартовали работы по монтажу эскалаторов в строящемся вестибюле станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 17 ноября.

— На наклонный ход высотой 10,5 метра будет смонтировано три эскалаторных полотна длиной 22 метра. Они соединят пешеходный переход и кассовый зал второго вестибюля станции «Авиамоторная» Большого кольца, — рассказал он.

По словам генерального директора АО «Мосметрострой» Сергея Жукова, к концу следующей недели специалисты завершат такелажные работы, после этого начнется бетонирование и обратная засыпка монтажного проема. Сборка ступеней, балюстрад и поручней, а также инженерная наладка эскалаторов запланирована на первую декаду 2023 года.

Около станции «Авиамоторная» БКЛ метро также появятся два съезда. По словам Бочкарева, реконструкция проезда Энтузиастов включала укладку асфальта и мощение гранитом тротуаров, а готовность съезда на шоссе Энтузиастов в сторону Московской области оценивается как высокая.