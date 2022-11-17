Врио главы ЛНР Пасечник: Под контролем Киева находится один процент территории республики

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Армия России контролирует 99 процентов территории Луганской народной республики. Об этом в четверг, 17 ноября, заявил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

— Мизерная часть территории Луганской народной республики, то есть населенный пункт Белогоровка, — это совсем небольшое село, которое, по имеющейся у меня информации, полностью разбито, уничтожено. И еще два очень маленьких населенных пункта, — отметил он.

По его словам, это может быть равно одному проценту всей территории ЛНР. При этом врио главы республики уточнил, что «ситуация на фронте сложная, но контролируемая», сообщает РИА Новости.

В понедельник, 14 ноября, Пасечник ликвидировал МИД республики.

Помимо этого, Народная милиция ЛНР сообщила, что украинская сторона готовит провокацию с целью обвинить Россию в обстреле больницы в населенном пункте Великий Бурлук, расположенном в Харьковской области. По информации луганской разведки, в целях отвлечения внимания от ракетного обстрела польской территории Киев готовит «резонансную провокацию» в Харьковской области.