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Врио главы ЛНР Пасечник ликвидировал МИД республики

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Врио главы ЛНР Пасечник ликвидировал МИД республики
Фото: glava-lnr.info

Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник ликвидировал МИД республики. Соответствующий указ опубликован в понедельник, 14 ноября.

— Постановляю: ликвидировать Министерство иностранных дел Луганской народной республики, — говорится в указе.

Такое решение было принято в связи с присоединением к России — ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Так, президент России Владимир Путин подписал четыре договора о принятии новых территорий. Данные документы глава государства подписал совместно с руководителями присоединенных республик и областей. Помимо этого, в рамках договоров в России были образованы новые субъекты.

В четверг, 10 ноября, депутаты парламента Луганской народной республики (ЛНР) попросили главу РФ присвоить столице республики почетное звание «Город трудовой доблести». Целью такого обращения стало желание увековечить подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны.

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в среду, 9 ноября, освобожден от занимаемой должности после вхождения региона в состав РФ. Уточняется, что МИД республики по-прежнему продолжает свою работу на время переходного периода. Бывший посол также добавил, что ему уже поступили предложения о серьезных проектах. Однако подробностей раскрывать пока нельзя.

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