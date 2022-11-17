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Песков позитивно оценил интерес Байдена к бицепсам российского оператора

Евгений Жуков
В мире
Песков позитивно оценил интерес Байдена к бицепсам российского оператора
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в четверг, 17 ноября, прокомментировал эпизод с американским лидером Джо Байденом, который похвалил физическую форму российского оператора Юрия Шолмова.

— Очень хорошая зарисовка, хороший эпизод, который с положительной стороны характеризует и оператора, и Первый канал, и Россию, и самого Байдена, который обратил на это внимание, — передает слова представителя Кремля ТАСС.

Накануне Байден пришел в восторг от бицепсов оператора Первого канала, которого он встретил на саммите «Большой двадцатки» (G20).

Во время традиционного общения с журналистами американский лидер обратил внимание на мышцы оператора. Только взглянув на руки россиянина, Байден с изумлением заметил, что они даже больше, чем его голова.

Американский лидер вот уже больше года возглавляет США, но даже за этот небольшой промежуток времени на его счету накопилось немало комических и странных ситуаций, которыми он продолжает поражать мировое сообщество, — от забавных оговорок до крайне необъяснимых действий.

«Вечерняя Москва» вспомнила самые курьезные случаи с участием американского лидера и узнала у врача, является ли это последствием недуга.

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