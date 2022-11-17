«Главное — быть нужным»: Боярский впервые высказался о покинувших Россию артистах

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, несмотря на плотный график, старается следить за новостями в стране. Так, он впервые решил высказаться об артистах, которые уехали из России после начала специальной военной операции.

— Я не обращаю на это никакого внимания. Для меня самое главное — быть нужным. Оставаться здесь, с друзьями, и успевать делать свою работу качественно. Для меня город, страна — это самое дорогое, что есть, — признался Боярский.

Актер также заявил, что быть ему очень важно приносить пользу своей стране, передает «Звезда».

В конце сентября певица Алла Пугачева улетела в Израиль вместе с младшими детьми — девятилетними Лизой и Гарри. Уточнялось, что обратного билета у нее нет.

До этого Пугачева прокомментировала негативные слова в свой адрес. По заявлению Примадонны, она оказалась рада критике со стороны людей, которых «всегда терпеть не могла».

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» призвал не обращать внимания на слова артистки, назвав ее «давно забытой».

Он напомнил, что песни Пугачевой в редком случае ротируются на крупных радиостанциях. Так, Примадонна за последние 20 лет не выпустила новых композиций.