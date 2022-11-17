МИД прокомментировал вердикт нидерландского суда по MH17

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Заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Иван Нечаев в четверг, 17 ноября, сообщил, что Москва займется изучением вердикта Окружного суда Гааги по уголовному делу о крушении самолета Boeing рейса MH17 на Украине в июле 2014 года.

— Могу в настоящий момент сказать, что будем изучать это решение, потому что во всех этих вопросах каждый нюанс имеет значение, поэтому после изучения этого юридического документа мы будем, наверное, готовы как-то это откомментировать, — цитирует слова Нечаева РИА Новости.

До этого судья Хендрик Стейнхейс, оглашая приговор по уголовному делу о крушении воздушного судна, заявил, что суд в Гааге пришел к выводу, что рейс MH17 был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским.

В марте Австралия и Нидерланды обратились в суд, подав иск к Российской Федерации. Страны требуют выплатить миллионы долларов в качестве компенсации по делу о катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines, в результате которой погибли 298 человек.