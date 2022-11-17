CNN: Белый дом испытал облегчение, узнав о непричастности России в ЧП в Польше

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Американские чиновники успокоились, узнав, что Россия непричастна к падению ракеты на территории Польши. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил телеканал CNN со ссылкой на должностных лиц.

— По мере того, как... поступало больше разведданных, американским чиновникам, изучавшим системы сбора данных со спутников и говорившим с польскими коллегами, стало ясно, что ракета... похоже, была запущена Украиной... Облегчение среди официальных лиц США было ощутимым, — говорится в сообщении.

По данным телеканала, Вашингтон сильно опасался факта, что Россия могла намерено напасть на Польшу, передает РИА Новости.

В ночь на 16 ноября на территории Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже агентство Associated Press сообщило, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.