Власти Херсонской области запретили вывозить спецтехнику

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Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо подписал соответствующий документ о запрете на вывоз спецтехники и грузового автотранспорта с территории региона. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) области.

— С 15 ноября 2022 года до особого распоряжения запретить вывоз с территории Херсонской области спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования, — передает Telegram-канал администрации региона.

Правительство области также обратило внимание на то, что передвижение названных видов транспортных средств допускается в исключительных случаях и только по распоряжению председателя Совета министров. Кроме того, требуется специальный пропуск, выданный военным комендантом Херсонской области.

До этого замначальника управления организации деятельности ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы МВД России Олег Извозчиков рассказал, что все «фашиствующие элементы» вывезены из Херсона, в ближайшее время начнутся суды, в том числе по военным преступлениям.