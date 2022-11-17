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«Я им горжусь»: сын Поплавской отправился добровольцем в зону СВО

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
«Я им горжусь»: сын Поплавской отправился добровольцем в зону СВО
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сын российской актрисы Яны Поплавской принял решение отправиться в зону СВО. Об этом актриса рассказала в эфире передачи «Жизнь и судьба».

— Я замолчала, обняла его и сказала ему, что я им горжусь, я его люблю, — призналась актриса, не в силах сдержать выступившие на глаза слезы.

По словам Поплавской, сын сначала ничего не рассказал ей. Он улетел в Чечню, чтобы пройти необходимую боевую подготовку перед отправкой в зону боевых действий. Поплавская уточнила, что уже в декабре ее сын окажется в Донбассе.

Актриса признала, что сначала ей было очень страшно за него, она даже попыталась его отговорить. Но как только она открыла рот, сын обнял ее и попросил ничего не делать. Тогда она только сказала, что гордится им и его выбором, передает Telegram-канал «Россия 1».

Многие знаменитости так или иначе принимают участие в жизни населения Донбасса и специальной военной операции. Так, актер и режиссер Иван Охлобыстин рассказал, что снимает фильм о тяжелой жизни населения Донбасса. По его собственному признанию, желание снять кинокартину о Донбассе у Охлобыстина появилось сразу же после первых бомбардировок Луганской и Донецкой народных республик со стороны Киева.

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