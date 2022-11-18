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WSJ: Заявление генерала Милли о переговорах с РФ идет наперекор позиции Белого дома

Егор Провоторов
В мире
WSJ: Заявление генерала Милли о переговорах с РФ идет наперекор позиции Белого дома
Фото: whitehouse

Высказывание председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Соединенных Штатов Марка Милли относительно возможности диалога между Москвой и Киевом бросило вызов официальной позиции Вашингтона, сообщили в четверг, 17 ноября, обозреватели The Wall Street Journal.

В материале говорится, что в настоящее время в Штатах существует риск «идеального военно-гражданского шторма». Причиной тому аналитики называют тот факт, что политические амбиции генерала Милли столь же ярки, насколько тусклы его «стратегические инстинкты».

По мнению авторов публикации, глава КНШ обладает «уникально широким влиянием». При этом возникшая не так давно в стране тенденция к переходу отставных военных офицеров и генералов в американский истеблишмент приведет к власти еще больше людей, чье мнение будет идти наперекор позиции Белого дома и большинства в конгрессе США, пишет РИА Новости.

Накануне Милли подчеркнул, что украинским силам не удастся выбить российские войска. Представитель Пентагона в ходе пресс-конференции по итогам встречи контактной группы помощи Украине выразил надежду на начало переговоров с российской стороной зимой, когда конфликт замедлится.

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