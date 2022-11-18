Die Welt: суда возле «Северных потоков» могли вести разведку накануне теракта

Фото: shutterstock

Два неизвестных морских судна с выключенными транспондерами, которые были замечены перед диверсией неподалеку от ниток газопровода «Северный поток», могли разведывать обстановку, пишет в четверг, 17 ноября, немецкое издание Die Welt.

Газета в своем материале приводит мнение директора Балтийского фонда безопасности Отто Табунса, который предполагает, что перед суднами стояла задача убедиться, что вокруг нет гражданских или военных кораблей, присутствие которых «облегчило бы поиск виновных» или дало бы возможность избежать жертв среди гражданского населения.

Специалист также отметил, что повреждения на газопроводе могли быть нанесены посредством подводной лодки.

Научный сотрудник берлинского фонда «Наука и политика» Йоран Свистек, в свою очередь, заявил, что любой, кто намеренно отключает транспондеры, пытается скрыть какую-либо незаконную деятельность, пишет РИА Новости.

Аналитическая фирма SpaceKnow накануне заявила, что в дни перед взрывами на трубопроводах «Северный поток» около них были замечены два неизвестных судна с выключенными транспондерами.

В ночь на 26 сентября специалисты зафиксировали падение давления в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». О том, что известно о теракте и как его могли привести в исполнение, — в материале «Вечерней Москвы».