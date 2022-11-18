Вильфанд рассказал о покрытии снегом 90 процентов территории России

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Снег покрыл 90 процентов российской территории. Об этом журналистам в пятницу, 18 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Осадки в виде снега выпали практически во всех регионах страны. Исключением стала лишь юго-западная часть Центрального федерального округа. Снежного покрова не наблюдается в Ставропольском и Краснодарском краях.

Наиболее высокие сугробы наблюдаются в Республике Якутия (до 50 сантиметров), на Чукотке (до 36 сантиметров), в Красноярском крае (до 34 сантиметров). Также высокие сугробы зафиксированы на Камчатке и на Урале, пишет ТАСС.

Накануне Вильфанд заявил, что метель и снежные заносы ожидаются в ближайшую пятницу, 18 ноября, в столичном регионе, к середине дня в субботу высота снежного покрова увеличится по меньшей мере до 10 сантиметров, местами — до 15.

Накануне научрук Гидрометцентра рассказал «Вечерней Москве», что жителей столицы ожидают морозы, метель и гололедица в предстоящие выходные.