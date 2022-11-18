Диетолог Тихомирова перечислила продукты, способные улучшить работу печени

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Тыквенные семена, яйца, а также любые овощи являются продуктами, которые способны восстановить работу печени, рассказала журналистам в четверг, 17 ноября, врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова.

Эксперт объяснила, что в случае, когда врач ставит своему пациенту диагноз «гепатоз» (ожирение печени), восстановить этот жизненно важный орган может помочь строгое соблюдение специальной низкокалорийной диеты.

— Если у человека жировой гепатоз и повышенные печеночные ферменты, ему достаточно похудеть, соблюдая правильную низкокалорийную диету. В этом случае диета прекрасно восстановит работу печени, — подчеркнула диетолог в интервью порталу «Мослента».

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