Иммунолог Болибок объяснил, почему зимой опасно пить кофе

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Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как защитить свой иммунитет в холодный период.

Как отмечает специалист, жителям и гостям города следует одеваться по погоде. Чтобы находясь на улице, человек не промерзал, а заходя в помещение или общественный транспорт, — не перегревался.

Иммунолог также посоветовал принимать поливитаминные комплексы, так как запас витаминов, накопленный за лето, заканчивается. Также стоит включить в рацион лук, чеснок и цитрусовые.

Если человек замерз на улице, то стоит выпить какой-нибудь горячий напиток.

— Но только не кофе, ведь он вызывает спазм сосудов. Отлично подойдет горячий свежезаваренный чай с травами или сбитень, — подчеркнул Владимир Болибок в комментарии изданию «Невские новости».

Осенне-зимний период считается временем респираторных заболеваний. Нормально, если человек за сезон простужается один-два раза, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко, передает Nation news.

У людей старше 60 лет с возрастом развивается иммунодефицит. Поэтому им в первую очередь необходимо делать прививки от гриппа. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.