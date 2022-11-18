Шахназаров назвал инцидент в Польше переломным моментом конфликта России и Украины

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Российский режиссер Карен Шахназаров заявил, что осведомленность мировой общественности о провокации Украины в Польше может стать ключевым и переломным моментом в конфликте между Москвой и Киевом. Такое мнение он выразил в пятницу, 18 ноября.

— Если бы Польша по итогам расследования объявила, что это дело рук России, то началась бы третья мировая война, а Варшава сказала, что это украинские ракеты. Итог — ничего, вообще никаких действий. Как такое может быть? Где логика? — задался вопросом режиссер.

Он уточнил, что Киев и раньше совершал провокации, ответственность за которые ложилась на Россию. По словам Шахназарова, на этот раз Украина не смогла реализовать свой план, передает РИА Новости.

В ночь на 16 ноября на территории Польши упала ракета. В результате случившегося погибли два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

Сразу после этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о непричастности ВСУ к падению ракет на польской территории. Он выразил уверенность, что к инциденту причастна Россия.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.