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Шахназаров назвал инцидент в Польше переломным моментом конфликта России и Украины

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Шахназаров назвал инцидент в Польше переломным моментом конфликта России и Украины
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Российский режиссер Карен Шахназаров заявил, что осведомленность мировой общественности о провокации Украины в Польше может стать ключевым и переломным моментом в конфликте между Москвой и Киевом. Такое мнение он выразил в пятницу, 18 ноября.

— Если бы Польша по итогам расследования объявила, что это дело рук России, то началась бы третья мировая война, а Варшава сказала, что это украинские ракеты. Итог — ничего, вообще никаких действий. Как такое может быть? Где логика? — задался вопросом режиссер.

Он уточнил, что Киев и раньше совершал провокации, ответственность за которые ложилась на Россию. По словам Шахназарова, на этот раз Украина не смогла реализовать свой план, передает РИА Новости.

В ночь на 16 ноября на территории Польши упала ракета. В результате случившегося погибли два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

Сразу после этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о непричастности ВСУ к падению ракет на польской территории. Он выразил уверенность, что к инциденту причастна Россия.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

Украина Польша Карен Шахназаров Россия Ракеты
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