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Голикова заявила о еженедельном снижении числа зарегистрированных безработных в России

Евгений Жуков
Общество
Голикова заявила о еженедельном снижении числа зарегистрированных безработных в России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала о продолжении тенденции еженедельного снижения числа зарегистрированных безработных граждан. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе правительства России.

— В центрах занятости зарегистрировано 563,4 тысячи граждан — на 6,8 тысячи человек меньше, чем неделей ранее. Количество вакансий на портале «Работа России» по-прежнему превышает численность зарегистрированных безработных почти в четыре раза, — отметила Голикова.

Вице-премьер также добавила, что руководство страны продолжит следить за ситуацией на рынке труда и принимать «необходимые профилактические меры».

Помимо этого, Голикова сообщила, что на сегодняшний день проводятся мероприятия по профессиональному обучению работников промышленных предприятий, а также реализуются меры по стимулированию работодателей к приему на работу отдельных категорий граждан, передает официальный сайт правительства России.

До этого представитель Московской городской думы в Совете Федерации Инна Святенко рассказала, что сверхнизкого уровня безработицы в столице удалось достигнуть благодаря планомерной и системной работе городского правительства.

Безработица Татьяна Голикова Россия
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