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Украинские власти сообщили подробности взрывов в Запорожье

Юлия Курганова

Сюжет: 

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В мире
Украинские власти сообщили подробности взрывов в Запорожье
Фото: Минобороны РФ

Объект промышленной инфраструктуры попал под удар в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. Об этом сообщило в пятницу, 18 ноября, украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на руководителя подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Александра Старуха.

— Под удар в Запорожье попал объект промышленной инфраструктуры, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, — сказано в сообщении.

Ранее издание сообщало о нескольких взрывах в Запорожье.

В Днепре прогремели взрывы на предприятиях и объектах газодобычи. Об этом заявил премьер Украины Денис Шмыгаль 17 ноября.

В этот же день глава администрации области Максим Марченко сообщил о взрывах в Одесском регионе. По его словам, «противник совершил ракетный удар» по объекту критической инфраструктуры. В Днепропетровской области, по данным украинских СМИ, после ракетного удара появились проблемы с подачей электричества. В городе, вероятно, работают силы ПВО.

Утром 17 ноября в ряде украинских регионов была объявлена воздушная тревога. Вначале тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях, а позже — в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей.

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