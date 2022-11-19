Семь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме на Сахалине

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Семь человек пострадали при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в поселке Тымовском на Сахалине. Об этом сообщили в субботу, 19 ноября, экстренные службы корреспонденту ТАСС.

— По предварительной информации, семь человек пострадали, — рассказал собеседник агентства, не уточнив, есть ли среди них дети.

До этого сообщалось, что на Сахалине в поселке Тымовском в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа. Под завалами могут находиться шесть человек. В настоящее время на месте работают оперативные городские службы.

5 ноября газовый баллон взорвался в квартире жилого дома в ЗАО. Уточняется, что взрыв газового баллона на 0,5 литра случился в квартире дома № 10 по Новопеределкинской улице.

В результате взрывной волны в нескольких квартирах были выбиты стекла, однако дальнейшего возгорания не последовало.

16 октября сообщалось о взрыве бытового газа в квартире девятиэтажного жилого дома в городском округе Ленинский. В результате хлопка не было разрушений межкомнатных и несущих пере