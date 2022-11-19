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Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме на Сахалине

Юлия Курганова
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Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Один человек погиб при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в поселке Тымовском на Сахалине. Об этом сообщили в субботу, 19 ноября, экстренные службы корреспонденту ТАСС.

— Под завалами на месте взрыва обнаружено тело погибшего, — рассказал собеседник агентства.

Семь человек пострадали при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в поселке Тымовском на Сахалине.

До этого сообщалось, что на Сахалине в поселке Тымовском в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа. Под завалами могут находиться шесть человек. В настоящее время на месте работают оперативные городские службы.

5 ноября газовый баллон взорвался в квартире жилого дома в ЗАО. Уточняется, что взрыв газового баллона на 0,5 литра случился в квартире дома № 10 по Новопеределкинской улице.

В результате взрывной волны в нескольких квартирах были выбиты стекла, однако дальнейшего возгорания не последовало.

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