Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

У Музея Банка России появился собственный портал

Полина Долганова
Город
У Музея Банка России появился собственный портал
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Музей Банка России запустил собственный портал, посвященный истории денежного обращения и историческим фигурам, которые управляли финансами страны в разные эпохи.

Так, например, новый сайт дает возможность отследить историю монет от первых сребреников до уникальных коллекционных экземпляров.

Также на портале впервые можно будет ознакомиться с эксклюзивными материалами из архива Центрального банка Российской Федерации и побывать на виртуальной экскурсии по главному зданию Банка России, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Банк России во вторник, 4 октября, выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля «Зоя Космодемьянская» серии «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

На лицевой стороне монеты традиционно расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи «Российская Федерация», «Банк России», а также отмечен номинал «2 рубля».

В сентябре стало известно, что Центральный Банк России выпустил в обращение памятную монету «Конек-горбунок» серии «Легенды и сказки народов России».

Банки ЦБ РФ Москва История Архивы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Все мнения
О проекте