У Музея Банка России появился собственный портал

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Музей Банка России запустил собственный портал, посвященный истории денежного обращения и историческим фигурам, которые управляли финансами страны в разные эпохи.

Так, например, новый сайт дает возможность отследить историю монет от первых сребреников до уникальных коллекционных экземпляров.

Также на портале впервые можно будет ознакомиться с эксклюзивными материалами из архива Центрального банка Российской Федерации и побывать на виртуальной экскурсии по главному зданию Банка России, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Банк России во вторник, 4 октября, выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля «Зоя Космодемьянская» серии «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

На лицевой стороне монеты традиционно расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи «Российская Федерация», «Банк России», а также отмечен номинал «2 рубля».

В сентябре стало известно, что Центральный Банк России выпустил в обращение памятную монету «Конек-горбунок» серии «Легенды и сказки народов России».