Число погибших при взрыве в доме на Сахалине увеличилось до девяти

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Количество погибших в результате взрыва в жилом доме на Сахалине увеличилось до девяти. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

Он уточнил, что информация о девяти погибших, в том числе четверых детей, на данный момент подтверждена.

По словам губернатора, еще один человек остается под завалами. Всего в пострадавшем от взрыва подъезде проживали 33 человека.

Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале, что в настоящее время проводит оперативный штаб на месте происшествия в Тымовском.

До этого глава региона сообщал о семи погибших в результате инцидента, трое из которых дети. Также есть информация, что в результате взрыва пострадали девять человек.

На Сахалине в поселке Тымовском в жилой пятиэтажке произошел взрыв газа. На месте инцидента прибыли оперативные городские службы, а также вертолет Ми-8 со спасателями. По данным МЧС, на месте происшествия работали 59 человек и задействовано 13 единиц техники.

Согласно предварительной версии, которую сообщили в администрации Тымовского района, причиной взрыва в пятиэтажном доме стало неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.