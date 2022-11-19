Число погибших при взрыве в доме на Сахалине увеличилось до восьми

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Количество погибших в результате взрыва в жилом доме на Сахалине увеличилось до восьми. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

— По предварительной информации, число погибших увеличилось до восьми человек, — утонил губернатор.

Он уточнил, что двое человек остаются под завалами. По словам главы региона, всего в подъезде проживали 33 человека.

Он добавил в своем Telegram-канале, что в настоящее время проводит оперативный штаб на месте происшествия в Тымовском.

До этого Лимаренко сообщал о семи погибших в результате инцидента, трое из которых дети. Также есть информация, что в результате случившегося пострадали девять человек.

На Сахалине в поселке Тымовском в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа. На месте инцидента прибыли оперативные городские службы, а также вертолет Ми-8 со спасателями в составе экипажа. По данным МЧС, на месте инцидента работали 59 человек и задействовано 13 единиц техники.

Согласно предварительной версии, которую сообщили в администрации Тымовского района, причиной взрыва в пятиэтажном доме стало неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.