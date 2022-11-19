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Антонов заявил о проигрыше всех от разрыва культурных связей России и США

Полина Долганова
В мире
Антонов заявил о проигрыше всех от разрыва культурных связей России и США
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

Все проиграли из-за разрыва российско-американских культурных связей. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, русофобия в меньшей степени проявляется в американской глубинке, нежели в Вашингтоне.

— Недавно я был в Калифорнии, я чувствовал дружелюбие простых людей в отношении России. Им не хватает контактов. Многие просто страдают от того, что именно культурные связи между двумя нашими государствами были прерваны, — отметил посол после концерта Сергея Косенко в российской дипломатической миссии.

Он добавил, что культура может создавать мосты дружбы между государствами.

Антонов подытожил, что культурные мероприятия помогают открыть Россию для иностранных граждан и преодолеть трудности межгосударственных отношений, передает газета «Известия».

До этого президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия не позиционирует себя как «враг Запада». Он также добавил, что в существующих условиях Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада.

Культура Анатолий Антонов Россия США
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